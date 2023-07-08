«Нас, россиян, надо поздравлять со сделкой!» В ЦСКА высказались о подписании Федотова

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал заключение контракта с вратарём Иваном Федотовым.
«Нас, россиян, надо поздравлять со сделкой! Я не комментирую слова Билла Дэйли. Нет смысла их комментировать. Всё ли было сделано по регламенту со стороны ЦСКА? Абсолютно. Было затребованы документы, связанные с лигой, НХЛ. Они в открытом доступе. Коллективное соглашение между профсоюзом, агентами и так далее. Всё было проработано. Было письмо от федерации [хоккея России], было письмо от «Филадельфии», которое было расписано пунктами, с которыми нужно было работать в части, касающейся юридического статуса контракта. Мы их обработали, сделали заключение, экспертизу. В рамках обоснованной позиции послали в НХЛ», — сказал Есмантович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 8 июля 2023
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