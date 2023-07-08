Президент ЦСКА рассказал, как Иван Федотов подписал контракт с клубом

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, как был заключён контракт с вратарём Иваном Федотовым.

«Быстро ли договорились с Ваней? Послушайте, слово «быстро» здесь некорректно. «Быстро» — это минута или день? Спокойно, обычно договорились. Был предложен контракт. Ваня с удовольствием отреагировал и подписал его. В официальном порядке, в присутствии агента. Сейчас есть новая форма недавно вступившего в силу контракта, где агент подписывает сделку вместе с игроком и клубом. Агент должен быть сертифицирован. Лига с каждым годом улучшает, делает апгрейд юридического статуса и тех вещей, которые ведут к правильному — с моей стороны — пониманию. Всё сделано было официально, спокойно. Ну а как ещё должно было быть? Всё было в рабочем порядке? Абсолютно», — сказал Есмантович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.