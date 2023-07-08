«Это было бы интересное судебное дело». Журналист The Athletic — о ситуации Федотова

Журналист The Athletic Philadelphia Александер Эпплйард на своей странице в «Твиттере» поделился мыслями о новости о подписании контракта ЦСКА с вратарём Иваном Федотовым.
«Может быть, КХЛ ведёт себя так, как будто Меморандум о взаимопонимании всё ещё в силе. Формулировка как бы указывает на это… Но, возможно, это указывает на наличие серой зоны в формулировках Меморандума. Плюс факт, что Федотов не подписал контракт на сезон-2023/2024, но соглашение было продлено. По крайней мере, это было бы интересное судебное дело.
В то же время КХЛ может потерять больше, чем НХЛ, если Меморандум перестанет соблюдаться. В НХЛ намного больше денег, выше средние зарплаты и лучшая лига. Что будет, если КХЛ не соблюдает контракты в НХЛ, а НХЛ ответит взаимностью? Это будет очень плохо для КХЛ! Меморандум не действует уже более года, и до сих пор КХЛ соблюдала все контракты НХЛ. Но я думаю, что ничего не произойдёт. ИИХФ тоже может вмешаться в это», — говорится в сообщении.
- 8 июля 2023
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