Североамериканский журналист предположил, почему Федотов решил подписать контракт с ЦСКА

Журналист The Athletic Philadelphia Александер Эпплйард на своей странице в «Твиттере» предположил, почему вратарь Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА.
«КХЛ запросила у НХЛ документы по контракту Федотова, НХЛ их прислала. КХЛ просмотрела их и определила, что ЦСКА может подписать Федотова и зарегистрировать его… Хотя замкомиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что в глазах НХЛ у Федотова есть действующий контракт.
Может быть, просто… он [Иван] решил, что хочет остаться в России. Но при «Меморандуме о взаимопонимании» он не смог бы этого сделать, так как имеет действующий контракт в НХЛ», — говорится в сообщении.
Напомним, в мае 2022 года Федотов заключил однолетний контракт с «Филадельфией» на сезон-2022/2023. Тем не менее летом вратаря задержали и отправили на прохождение армейской службы. В итоге минувший сезон Федотов пропустил, а его соглашение с «Флайерз», как сообщалось на официальном сайте клуба, автоматически продлено на грядущий чемпионат.
- 8 июля 2023
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