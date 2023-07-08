Пятый номер драфта НХЛ — 2023 может заработать в «Монреале» более $ 6 млн за три года

Стали известны подробности контракта защитника Давида Райнбахера с «Монреаль Канадиенс», сообщает CapFriendly.
18-летний хоккеист заключил трёхлетнее соглашение с «Хабс». Примечательна общая сумма контракта. Суммарно австрийский защитник может заработать $ 6 350 001. При этом кэпхит Райнбахера составит лишь $ 950 тыс. Из этой суммы $ 855 тыс. — базовая зарплата, ещё $ 95 тыс. — подписной бонус. При этом ежегодно с учётом всех бонусов австриец может получать до $ 2 116 667.
Напомним, 18-летний австриец был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги — 2023, который завершился в Нэшвилле.
В прошлом сезоне Райнбахер выступал за «Клотен» в элитной швейцарской лиге и набрал 26 (7+19) очков в 46 матчах при показателе полезности «+7». В трёх играх плей-офф защитник записал на свой счёт 2 (1+1) результативных балла. Давид выступал за Австрию на молодёжном чемпионате мира 2023 года и чемпионате мира 2023 года.
В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» занял 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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