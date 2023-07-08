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НХЛ: сейчас между нами и КХЛ нет действующего соглашения о взаимопонимании

НХЛ: сейчас между нами и КХЛ нет действующего соглашения о взаимопонимании
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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о действии меморандума о взаимопонимании между Континентальной хоккейной лигой и Национальной хоккейной лигой в нынешнее время. По его словам, соглашения между КХЛ и НХЛ сейчас нет.

«Насколько верна информация, что срок действия меморандума между КХЛ и НХЛ истёк? Сейчас нет действующего соглашения. Это верно», — приводит слова Дэйли «Матч ТВ».

Напомним, в марте 2022 года журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщил, что Национальная хоккейная лига приостановила меморандум. Инсайдер также отметил, что, несмотря на это решение, в НХЛ будут негласно соблюдать правила и уважительно относиться к контрактам КХЛ. В то же время Континентальная хоккейная лига опровергла приостановку меморандума.

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