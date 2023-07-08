Журналист из Филадельфии жёстко прокомментировал слова президента ЦСКА о переходе Федотова

Журналист официального сайта «Филадельфии Флайерз» Билл Мельцер на своей странице в «Твиттере» жёстко отреагировал на комментарии президента ЦСКА Игоря Есмантовича о подписании контракта с вратарём Иваном Федотовым.
«Предсказуемо. Это хоккейный вариант фразы о том, что ты не несёшь ответственности за убийство своих родителей, потому что ты сирота. Российские представители были той самой причиной, по которой Федотов не выполнил условия контракта на сезон-2022/2023. Соглашение было законно и правильно перенесено на сезон-2023/2024», — говорится в сообщении.
Кроме того, Мельцер поделился мыслями о возможном ответе КХЛ по ситуации с Федотовым.
«Я уверен, что в КХЛ скажут, что контракт с «Флайерз» истёк 1 июля 2023 года, а Федотов — неограниченно свободный агент. Но «Филадельфия» продлила соглашение на год по законной причине: она заключалась в том, что это буквально было невозможно (!), чтобы Федотов смог соблюсти условия этого контракта», — написал журналист.
- 8 июля 2023
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