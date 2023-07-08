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Журналист — о Федотове: мы не знаем всех условий. Я просто счастлив, что он в безопасности

Журналист — о Федотове: мы не знаем всех условий. Я просто счастлив, что он в безопасности
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Журналист Flyers Nitty Gritty Джейми Баскоу на своей странице в «Твиттере» прокомментировал новость о подписании контракта ЦСКА с вратарём Иваном Федотовым.

Честно говоря, мы не знаем всех условий. Это серьёзная ситуация, на мой взгляд. Может быть несколько причин, [почему Федотов решил остаться в ЦСКА,] возможно, он хочет быть со своей семьёй. Может быть, мы никогда не узнаем правду, и я принимаю это. Я просто счастлив, что он в безопасности», — говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2022 года Федотов заключил однолетний контракт с «Филадельфией» на сезон-2022/2023. Тем не менее летом вратаря задержали и отправили на прохождение армейской службы. В итоге минувший сезон Федотов пропустил, а его соглашение с «Флайерз», как сообщалось на официальном сайте клуба, автоматически продлено на грядущий чемпионат.

Сегодня, 8 июля, ЦСКА объявил о подписании двухлетнего соглашения с Федотовым.

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