Генменеджер «Вашингтона» рассказал о трансферных целях команды
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о трансферных целях команды на межсезонье и об успехах «столичных» на этом поприще.
«Я был агрессивным переговорах об обменах перед драфтом, но не смог заключить сделку. Цель? Нападающий для топ-6, желательно до 30 лет. Мы были открыты для возможностей и преследовали ряд целей, но, к сожалению, у нас ничего не вышло.
Пасиоретти и Эдмундсон? Мы получили двух игроков в условиях ограниченного количества места под потолком зарплат.
Если сделка не будет заключена в ближайшие недели, всё, скорее всего, будет отложено до тренировочного лагеря. Так что вы [журналисты] можете поехать на пляж в августе (смеётся)», — приводит слова Маклеллана The Athletic.
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