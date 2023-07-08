Генменеджер «Вашингтона» рассказал о трансферных целях команды

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о трансферных целях команды на межсезонье и об успехах «столичных» на этом поприще.

«Я был агрессивным переговорах об обменах перед драфтом, но не смог заключить сделку. Цель? Нападающий для топ-6, желательно до 30 лет. Мы были открыты для возможностей и преследовали ряд целей, но, к сожалению, у нас ничего не вышло.

Пасиоретти и Эдмундсон? Мы получили двух игроков в условиях ограниченного количества места под потолком зарплат.

Если сделка не будет заключена в ближайшие недели, всё, скорее всего, будет отложено до тренировочного лагеря. Так что вы [журналисты] можете поехать на пляж в августе (смеётся)», — приводит слова Маклеллана The Athletic.