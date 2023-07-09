Белорусский вратарь Алексей Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией»
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Вратарь Алексей Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией», сообщает Capfriendly. По сведениям источника, соглашение с 21-летним беларусом рассчитано на три года, по которому он будет получать $ 925 тыс. в год.
Напомним, «Филадельфия» выбрала Колосова на драфте НХЛ в 2021 году в третьем раунде под общим 78-м номером. В прошедшем сезоне КХЛ Колосов выступал за минское «Динамо». 21-летний вратарь провёл в регулярном чемпионате КХЛ 42 матча, в которых одержал 13 побед с процентом отражённых бросков 91,2 %. В плей-офф на счету вратаря одна победа в трёх матчах с процентом отражённых бросков 91,7 %.
Напомним, минское «Динамо» проиграло серию СКА в шести матчах — 2-4.
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