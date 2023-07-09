Защитнику «Ванкувера» пришлось сменить номер из-за недовольства фанатов

Защитник «Ванкувера» Иэн Коул сменил игровой номер после недовольства фанатов. Игрок обороны перешёл в «Кэнакс» в это межсезонье и взял свой привычный номер 28, однако после стало известно, что ранее под этим номером выступал Люк Бурдон, который разбился на мотоцикле в 2008 году. Некоторые фанаты «Кэнакс» критически отнеслись к выбору Коула.
«Когда я подписал контракт с «Ванкувером», меня спросили, какой номер я хочу. Я ответил, что хотел бы носить номер 28, который я ношу 12 лет и всю свою профессиональную карьеру. Позднее, я узнал, кто носил этот номер.
Хотя я не знал Люка и то, что он носил 28-й номер, я, конечно, помню его нелёгкую историю и трагическую смерть. Из уважения к нему и памяти фанатов о нём, я решил изменить свой номер на 82-й», — цитирует Коула официальный сайт клуба.
В прошлом сезоне Коул выступал за «Тампа-Бэй» и набрал 17 (3+14) очков в 78 матчах при показателе полезности «+13». В шести матчах плей-офф защитник набрал три (1+2) очка.
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