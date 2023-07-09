Слепышев: все в ЦСКА рады возвращению Федотова, все переживали
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Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал возвращение вратаря Ивана Федотова в состав армейцев. Вчера стало известно, что КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт вратаря с армейским клубом, несмотря на действующее соглашение голкипера с «Филадельфией».
«Все в команде рады его возвращению, все переживали. Благодаря ему был выигран Кубок Гагарина в 2022 году, его заслуга — серебро на Олимпиаде в Пекине, он там очень здорово играл. Ваня — классный парень, очень ждём, сделаем всё возможное, чтобы он вернулся на прежний уровень, стал ещё сильнее», — цитирует Слепышева ТАСС.
Напомним, Федотов пропустил прошлый сезон КХЛ, потому что был на службе в армии РФ. 1 июля голкипер закончил службу в армии и подписал контракт с армейским клубом.
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