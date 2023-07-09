В КХЛ заявили, что продолжают уважать контракты НХЛ, несмотря на отсутствие меморандума

В КХЛ заявили, что несмотря на отсутствие подписанного меморандума с НХЛ, обе лиги продолжают уважать контракты друг друга. Вчера КХЛ зарегистрировала контракт вратаря Ивана Федотова с ЦСКА.

«Между Лигами нет физически подписанного меморандума. При этом обе стороны по-партнёрски продолжают соблюдать и уважать контракты друг друга, обмениваться электронными письмами по рабочим вопросам и продолжают руководствоваться его нормами в своей работе.

При этом КХЛ считает, что ситуация с Иваном Федотовым не попадает под действие меморандума, так как у игрока нет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который̆ заложен в документе», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.