Михайлов: Федотов быстро наберёт форму, вся команда ему в этом поможет

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что вратарь Иван Федотов быстро наберёт форму и вернётся на первые роли в российском хоккее. Вчера, 8 июля, КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт вратаря с ЦСКА.

«В составе армейского клуба он стал вратарём номер один в России. Это его заслуженная работа и работа всего клуба. Всё случившееся уже позади, а то, что он возвращается в команду, — это здорово для Ивана. Хорошо, что он решил остаться в ЦСКА: он парень молодой и перспективный, быстро наберёт форму. Всё будет зависеть от его работы и тренера по вратарям Сергея Ивановича Наумова. Для всех болельщиков это радость. Будем с надеждой смотреть, как Иван набирает форму. Со временем он вернётся на первые роли в нашем хоккее. Я приветствую его решение как болельщик, как почётный президент клуба. Дай бог чтобы у него всё получилось. Уверен, вся команда ему в этом поможет.

Целый год все руководители клуба, президент думали, чтоб Ваня вернулся. Думаю, в команде все ребята также с уважением относятся к решению Федотова. На всех этапах, начиная от компании «Роснефть» и нашего руководителя и заканчивая президентом клуба, тренерским штабом — все ждали Ивана. Его контракт в НХЛ закончился. Полевые игроки должны взять [на себя] часть работы на льду, блокировать броски, всё должно быть хорошо», — цитирует Михайлова ТАСС.

Напомним, Федотов пропустил прошлый сезон КХЛ, потому что был на службе в армии РФ. 1 июля голкипер закончил службу в армии и подписал контракт с армейским клубом.