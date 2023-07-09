Экс-игрок ЦСКА: Федотов поможет армейцам выиграть третий подряд Кубок Гагарина

Известный в прошлом защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Лутченко прокомментировал возвращение вратаря Ивана Федотова в ЦСКА. Вчера, 8 июля, КХЛ официально зарегистрировала двухлетний контракт голкипера с армейским клубом.
«Рад, что Федотов снова будет играть за ЦСКА. Он принял правильное решение. Конечно, вернуться после пропущенного сезона будет непросто, но в течение года он постоянно тренировался, держал себя в хорошей физической форме, поэтому проблем у него не возникнет.
Иван — профессионал, парень с большим опытом. Он уже выигрывал Кубок Гагарина с ЦСКА, выступал за сборную России на Олимпиаде, где показывал высокий уровень. Все мы, армейцы, желаем, чтобы Федотов как можно скорее набрал форму, хорошо играл и помог команде завоевать третий подряд Кубок Гагарина. У ребят из нашей команды есть дух победителей и чемпионские традиции, они на это способны», — цитирует Лутченко Metaratings.ru.
Голкипер является обладателем Кубка Гагарина в составе армейского клуба в сезоне-2021/2022. Прошлый сезон КХЛ Федотов пропустил, потому что отбывал службу в ВС РФ.
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