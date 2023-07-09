Кожевников: если Федотов подписал контракт, значит обид на ЦСКА у него нет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на объявление о новом контракте Ивана Федотова с ЦСКА. Вчера КХЛ официально зарегистрировала соглашение вратаря с армейским клубом.
«Заключение Иваном Федотовым контракта с ЦСКА – это нормально. Я считаю, что это правильный выбор. Если он хорошо себя проявит в России, то ему будет легче закрепиться в НХЛ. Я не знаю, остались ли у него обиды на ЦСКА, но если он подписывает контракт, значит, их нет.
Всё дело в его характере, сможет ли он вернуться на свой прежний уровень или нет – всё зависит от его желания и работоспособности. О каком-то диктате со стороны ЦСКА не стоит говорить. Он всё отслужил и мог спокойно уехать в НХЛ. Это очень здорово, когда люди договариваются полюбовно», – цитирует Кожевникова «РИА Новости».
Напомним, летом 2022 года Федотова задержали в Санкт-Петербурге и отправили на север в армию. Голкипер проходил службу в рядах ВС РФ. В мае 2022 года хоккеист заключил однолетнее соглашение с «Филадельфией Флайерз».
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