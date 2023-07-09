Дементьев: ситуацию с Федотовым НХЛ использует в своих целях

Хоккейный агент Алексей Дементьев отреагировал на объявление о новом контракте Ивана Федотова с ЦСКА. Вчера, 8 июля, КХЛ официально зарегистрировала соглашение вратаря с армейским клубом.
«Конфликт НХЛ и КХЛ из-за Федотова грозит превратиться в крайне неприятный прецедент. В любом случае каждая лига будет защищать собственные интересы и интересы своих участников. И данную ситуацию они используют в своих целях.
Если признают нарушение прав [со стороны] ЦСКА, то, с одной стороны, нашим хоккеистам впредь будет непросто уехать за океан, с другой – появится риск того, что клубы НХЛ будут забирать игроков, числящихся в коллективах КХЛ», – цитирует Дементьева RT.
Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига направляла в КХЛ извещение о том, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024.
- 9 июля 2023
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- 8 июля 2023
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