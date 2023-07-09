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«Соскучились по Ване в раздевалке ЦСКА!» Григоренко — о возвращении Федотова в команду

«Соскучились по Ване в раздевалке ЦСКА!» Григоренко — о возвращении Федотова в команду
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MVP Кубка Гагарина — 2023, один из лидеров ЦСКА Михаил Григоренко высказался о подписании Иваном Федотовым контракта с армейским клубом.

«Я считаю, что Ваня принял правильное решение — вернулся в ЦСКА. Его роль в команде была огромной, когда мы выиграли второй Кубок Гагарина в истории клуба. Нет сомнений, что он сумеет вернуться на тот высочайший уровень, поможет нам побеждать. Все переживали, а сейчас хотим только выразить Ване слова поддержки. Всегда поддержим и во всём поможем.

Ни у кого нет сомнений в его профессионализме. До сезона ещё есть время, наш коллектив сохранился — осталось только подготовиться. Ждём начала сборов. Соскучились по Ване в раздевалке ЦСКА!» – сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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