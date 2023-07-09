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«Пропущенный год добавит аппетит». Вячеслав Быков — о возвращении Федотова в ЦСКА

«Пропущенный год добавит аппетит». Вячеслав Быков — о возвращении Федотова в ЦСКА
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Вячеслав Быков оценил возвращение голкипера Ивана Федотова в армейский клуб.

«Это хорошая новость и для ЦСКА, и для самого Федотова. Парень будет продолжать свою хоккейную карьеру и заниматься любимым делом. А то, что он пропустил сезон… Это только добавит аппетит, чтобы совершенствоваться. Конечно, год — это большой срок для профессионального спортсмена. Но с таким талантом и возможностями Федотов сможет быстро наверстать упущенное с помощью практики.

Для ЦСКА было важно вернуть Федотова в команду? Надо пользоваться любой возможностью вернуть своего спортсмена в клуб. Это идёт на пользу и команде, и игроку», — приводит слова Быкова «РБ Спорт».

Ранее MVP Кубка Гагарина — 2023, один из лидеров ЦСКА Михаил Григоренко высказался о подписании Федотовым контракта с армейским клубом.

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