«Пропущенный год добавит аппетит». Вячеслав Быков — о возвращении Федотова в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Вячеслав Быков оценил возвращение голкипера Ивана Федотова в армейский клуб.

«Это хорошая новость и для ЦСКА, и для самого Федотова. Парень будет продолжать свою хоккейную карьеру и заниматься любимым делом. А то, что он пропустил сезон… Это только добавит аппетит, чтобы совершенствоваться. Конечно, год — это большой срок для профессионального спортсмена. Но с таким талантом и возможностями Федотов сможет быстро наверстать упущенное с помощью практики.

Для ЦСКА было важно вернуть Федотова в команду? Надо пользоваться любой возможностью вернуть своего спортсмена в клуб. Это идёт на пользу и команде, и игроку», — приводит слова Быкова «РБ Спорт».

Ранее MVP Кубка Гагарина — 2023, один из лидеров ЦСКА Михаил Григоренко высказался о подписании Федотовым контракта с армейским клубом.