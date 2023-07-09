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Майоров: не думаю, что начнётся отток российских хоккеистов в Америку

Майоров: не думаю, что начнётся отток российских хоккеистов в Америку
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров прокомментировал подписание контракта ЦСКА с голкипером Иваном Федотовым. Накануне КХЛ официально зарегистрировала соглашение вратаря с армейским клубом.

«ЦСКА, наверное, когда подписывал контракт с Федотовым, просчитывал все варианты. Наверное, советовались с КХЛ. Но я не знаю, связывался армейский клуб с «Филадельфией» или нет. Это имеет большое значение. Не думаю, что из-за этого начнётся отток российских хоккеистов в Америку», — сказал Майоров в интервью Metaratings.ru.

Напомним, ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига направляла в КХЛ известие о том, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024.

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