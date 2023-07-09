Портал theScore назвал лучший клуб для продолжения карьеры Тарасенко

Североамериканский портал theScore считает лучшим клубом для продолжения карьеры Владимира Тарасенко «Оттаву Сенаторз».

«Сенаторы», похоже, находятся в подвешенном состоянии, пока не найдут решение для Дебринкэта. Если «Оттава» обменяет Алекса, Тарасенко станет отличной заменой. Вингер-ветеран является лучшим снайпером, который всё ещё находится на рынке, и может приблизиться к тому, чтобы повторить игру в нападении Дебринкэта при меньших затратах. Владимир, выбравший «Оттаву», может оказать большое влияние на боевой дух в раздевалке команды. Сокращение срока контракта — ключ к тому, чтобы сделать эту сделку выигрышной для «сенаторов», — сказано в статье.

Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.