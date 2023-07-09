Тренер вратарей ЦСКА оценил состояние голкипера Ивана Федотова

Тренер вратарей хоккейного клуба ЦСКА Сергей Наумов оценил текущее состояние голкипера Ивана Федотова.
«Классно, что Ваня вернулся, мы все очень рады видеть его в команде. Это была большая единица в нашей победе в Магнитогорске. Он сделал много полезного. Думаю, он сейчас в неплохом физическом состоянии. Предстоит много работы на льду. Плюс в том, что сейчас все хоккеисты выходят из отпуска и хоккейные дела отошли на второй план. Что-то придётся начинать с самого начала. Ваня целеустремлён и трудолюбив! Думаю, что вопрос набора формы и технического арсенала займёт пару месяцев. Игровая практика — это уже другой вопрос. Матчи у нас есть. Верю, мы увидим Ивана в той форме, в какой он был в концовке сезона с ЦСКА, когда мы завоевали кубок с его помощью. Надеюсь, что Иван сам соскучился и смотрит с оптимизмом в свою карьеру», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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