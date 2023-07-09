Новиков: то, что ЦСКА предложил Федотову контракт, — это честный поступок

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал про возвращение голкипера Ивана Федотова в ЦСКА после прохождения срока службы в армии.

«От лица болельщиков поздравляем Федотова с окончанием воинской службы, он честно отдал свой долг. Понятно, в какой это было сложной ситуации, что было стрессом для Вани. Он мужественно всё перенёс, и это говорит о том, что Федотов – вратарь не только на площадке, но и по жизни. Как болельщики мы пока не можем разобраться в Ваниной дальнейшей судьбе. То, что ЦСКА предложил ему контракт, – хорошо. Это честный поступок со стороны клуба – забыть все обиды и начать опять работать.

Только специалисты и юристы могут разобраться в том, действующий ли у Федотова контракт с «Филадельфией» и что будет дальше. Можем только ждать официальных заявлений, в этой ситуации мы зрители. Самое главное – Ване нужно всё это забыть и опять бросаться во вратарскую работу. Какое он примет решение – это его право, он сделал всё по закону. Мы будем за него переживать и болеть, в какой бы он майке на площадку ни вышел.

Вообще случай с Ваней уникальный. Я не помню в нашей хоккейной истории такого, что игрок имел возможность уехать в НХЛ и оказался на службе в армии. И если Ваня осуществит свою мечту и снова станет вратарём, то я хотел бы, чтобы он играл в НХЛ и конкурировал с нашими лучшими голкиперами – Бобровским, Василевским, тянулся к этой планке. Мы, болельщики, рады, что он вернулся в нашу гражданскую спортивную жизнь. А дальше он сам и специалисты буду решать, что можно и что нельзя. Надо делать по закону, чтобы не было лишних скандалов. Самое главное, что этот год, сложный и стрессовый, прошёл. Мне по-человечески жалко Ваню. Все болельщики будут рады его возвращению на лёд», – цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним, ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига направляла в КХЛ известие о том, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024.