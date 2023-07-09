Зыков: Ротенберг болеет за каждого из нас, СКА становится не командой, а семьёй

Нападающий СКА Валентин Зыков рассказал, как проходит его межсезонье, и оценил работу главного тренера армейцев Романа Ротенберга.
«Я очень соскучился по ребятам, по командной атмосфере, так что буду безумно рад всех увидеть. Вспоминая прошлый год, особенно плей-офф, могу сказать, что у нас очень сплочённый коллектив, а это дорогого стоит. Игроки, тренеры, весь персонал — мы одна команда, в которой царит прекрасная атмосфера, в которой все друг друга поддерживают, помогают. Причём неважно, опытный ты игрок или молодой — к нам в основу постоянно поднимали ребят из системы, и каждый в команде, вплоть до главного тренера, помогал им быстрее адаптироваться.
А Роман Борисович вообще очень болеет за каждого из нас, он, помимо своих глобальных тренерских задач, делает очень много для коллектива, помогает индивидуально. Когда все настолько погружены в этот процесс, в эту атмосферу, мы становимся уже не просто командой, а целой семьёй. Так что хочется скорее вновь во всё это вернуться и начать работу», — сказал Зыков в интервью Allhockey.
Зыков играет за санкт-петербургскую команду с 2021 года. В завершившемся сезоне нападающий суммарно сыграл 70 матчей, набрав 27 (9+18) очков.
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