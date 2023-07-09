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The Hockey Writers: Тарасенко придётся согласиться на двух- или трёхлетний контракт

The Hockey Writers: Тарасенко придётся согласиться на двух- или трёхлетний контракт
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Журналист Алекс Шованси в статье на сайте The Hockey Writers оценил ситуацию с поиском клуба Владимира Тарасенко.

«Похоже, Владимир Тарасенко был близок к подписанию контракта с «Каролиной Харрикейнз». Но эта сделка сорвалась, в результате чего Тарасенко уволил своего агента, чтобы снова начать процесс поиска клуба. Возможно, он всё ещё может оказаться в «Харрикейнз», но на момент написания этой статьи ничего похожего не происходит.

Хотя он уже не тот игрок, которым был в расцвете сил, у Тарасенко всё ещё есть что предложить команде в нападении. Он закончил прошлый сезон с 18 голами и 50 очками в 69 играх. Если он ищет долгосрочную сделку, он может в конечном итоге разочароваться в том, что такой опции ему не предоставят. Команды, похоже, стали умнее раздавать контракты и доллары игрокам среднего звена, поэтому ему, возможно, придётся согласиться на двух- или трёхлетний контракт», — сказано в статье.

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