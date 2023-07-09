Экс-игрок СКА — о развитии хоккея в Монголии: это утопия, не стоит тратить на это деньги

Бывший игрок СКА, судья всесоюзной категории Константин Меньшиков оценил инициативу главного тренера СКА Романа Ротенберга развивать хоккей на льду в таких странах, как Индия, Бразилия, Китай.

«Мой отец — Владимир Меньшиков — развивал хоккей на траве в СССР. Его попросили этим заняться в 1954 году, когда он закончил играть в хоккей с шайбой. И стали возрождать этот вид спорта в стране. Предстояла Олимпиада 1956 года в Мельбурне. В разных городах СССР создавались команды. У отца были успехи и с мужскими, и с женскими.

В хоккее на траве есть особенность: играют левой стороной клюшки. Лучше всего получается у тех, кто имеет «правый хват» — по нижней руке это определяется. Игра — техничная, интеллектуальная. Я даже отцу помогал, составлял планы четырёхлетние, с прицелом на Олимпиаду 1980 года. И на тех Играх обе наши команды завоевали бронзовые медали.

И в России есть команды по хоккею на траве. Мы сможем сыграть с индийцами, спору нет. Но они не смогут играть в хоккей на льду. Люди из Азии, Африки, Южной Америки не понимают этого вида спорта.

Не всем это дано — играть в хоккей. Каждому своё, как говорится. Если ты в Монголии, там популярны борьба, штанга, единоборства. Какой им хоккей? Вы много видели хороших хоккеистов из Китая? Хотя их команда уже давно в КХЛ играет. Это всё утопия, не стоит тратить на это деньги. Даже если нас никуда не пускают сейчас играть.

Если только слоны из Индии выйдут на лёд против наших медведей. Мы же медведей научили играть в хоккей, значит, и слонов можно. А так, конечно, это всё несерьёзно», — приводит слова Меньшикова «РБ Спорт».