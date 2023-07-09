The Athletic: «Вашингтону» необходим форвард уровня топ-6

Журналист Тарик Эль-Башир в статье на портале The Athletic заявил, что «Вашингтон Кэпиталз» необходим форвард уровня первых двух звеньев.

«Даже с учётом того, что Макс Пасиоретти, как ожидается, займёт место во втором звене после того, как его правое ахиллово сухожилие заживёт, форварду «кэпс», вероятно, не помешало бы чуть больше атакующих действий.

Есть только одна проблема, и она серьёзная: сейчас у них есть 20 игроков по контракту и только $ 888 333 под потолком зарплат.

Подключите Коннора Макмайкла, Бека Маленстина или Алексея Протаса, и практически ничего не останется. Так что, если только команда не откажется от контракта какого-либо игрока, подписание топ-игрока в состав невозможно», — сказано в статье.

Отмечается, что перед прошлым сезоном The Athletic акцентировал внимание на защитнике третьей пары «Вашингтона».