Дементьев: уступать никто не будет, КХЛ и НХЛ хотят видеть Федотова в своих рядах
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Агент Алексей Дементьев высказался о дальнейших взаимоотношениях между КХЛ и НХЛ из-за контракта голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.
«Не готов сказать, насколько затянутся судебные тяжбы. Также сложно пока ответить на вопрос, пройдёт разбирательство в гражданских судах или CAS. Уступать никто не собирается, ведь обе лиги хотят видеть Федотова в своих рядах. И от того, как завершится спор, зависит будущее в том числе других отечественных хоккеистов, желающих уехать за океан», — сказал Дементьев в интервью RT.
Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига направляла в КХЛ извещение о том, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024.
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