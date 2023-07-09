Дементьев: уступать никто не будет, КХЛ и НХЛ хотят видеть Федотова в своих рядах

Агент Алексей Дементьев высказался о дальнейших взаимоотношениях между КХЛ и НХЛ из-за контракта голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.

«Не готов сказать, насколько затянутся судебные тяжбы. Также сложно пока ответить на вопрос, пройдёт разбирательство в гражданских судах или CAS. Уступать никто не собирается, ведь обе лиги хотят видеть Федотова в своих рядах. И от того, как завершится спор, зависит будущее в том числе других отечественных хоккеистов, желающих уехать за океан», — сказал Дементьев в интервью RT.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига направляла в КХЛ извещение о том, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024.