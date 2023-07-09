«Все очень впечатлены». Помощник генменеджера «Торонто» — о Пексе и Ахтямове

Помощник генерального менеджера «Торонто Мэйпл Лифс» четырёхкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады Хейли Уикенхайзер рассказала об игре российских голкиперов Вячеслава Пексы и Артура Ахтямова в лагере развития команды.

«У них есть основополагающий набор навыков. Судя по отзывам наших тренеров вратарей во главе с Джоном Элкином, все очень впечатлены.

У нас здесь хорошая вратарская база, и на протяжении недели эти двое действительно выделялись как лучшие.

Они вернутся в Россию, но мы будем пристально следить за ними. Ключевым будет их игровое время, а с Ахтямовым, я думаю, что у «Ак Барса» очень хороший сценарий развития», — приводит слова Уикенхайзер The Hockey News.

Ахтямов и Пекса ранее подписали трёхлетний двусторонний контракт начального уровня с «кленовыми листьями».