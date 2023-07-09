Журналист theScore назвал контракт Орлова и «Каролины» одним из «любимых сочетаний»

Журналист Джон Матиш в статье на сайте theScore поставил соглашение российского защитника Дмитрия Орлова и «Каролины Харрикейнз» в раздел «любимых сочетаний» межсезонья НХЛ.
«В случае с Орловым и «Каролиной» очарование заключается в возможностях усиленной защиты команды. В частности, в том, как Орлов будет задействован вместе с другими парнями из топ-пары Брентом Бёрнсом и Джейккобом Славином и, если его не обменяют в межсезонье, с другим «игроком-динамитом» Бреттом Песке», — сказано в статье.
Напомним, ранее у Орлова подошёл к концу контракт с «Бостон Брюинз». Российского защитника обменяли в стан «мишек» из «Вашингтон Кэпиталз» в ходе сезона-2022/2023. В составе «Бостона» 31-летний хоккеист принял участие в 23 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив четыре шайбы и суммарно набрав 17 (4+13) очков.
- 9 июля 2023
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