Дементьев: отсутствие меморандума создаёт много проблем, игроки могут шантажировать клубы

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил, как может влиять на игроков КХЛ и НХЛ отсутствие меморандума о взаимопонимании между лигами.

«В настоящее время я жду официального пресс-релиза НХЛ по данной ситуации. В интервью Билла Дэйли было сказано, что меморандума о взаимопонимании между лигами больше не существует. Если это так, то это создаёт большое количество проблем из-за возможных неконтролируемых переходов игроков как из одной лиги, так и из другой.

Мне кажется, что менеджерам российских клубов станет сложнее работать с задрафтованными игроками или с теми, кто представляет интерес для команд НХЛ. Предложение о переезде в Северную Америку на лучшие финансовые условия может стать существенным фактором для принятия решение игрока. Из-за того, что в КХЛ есть потолок зарплат, ряд хоккеистов могут шантажировать руководство и их тяжело будет удержать. Другим шагом может стать «охота на ведьм»: игрок может контактировать с клубом НХЛ или получить предложение, а в России виноватым сделают агента, который представляет его интересы здесь. Чтобы согласовать и связать в единое целое всё происходящее, нужны мудрость, компетентность и здравый смысл. Но в первую очередь ждём официальные пресс-релизы НХЛ и КХЛ по данной ситуации», – сказал Дементьев в интервью «РБ Спорт».