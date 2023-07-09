Канцеров: американцы строят из себя крутых, но у них тоже есть свои неприятные моменты

Нападающий системы «Металлурга» Роман Канцеров, задрафтованный «Чикаго Блэкхоукс» под 44-м номером, рассказал о процедуре драфта и своих впечатлениях от США.

«Какие впечатления оставил драфт? Они это делают очень здорово. В Америке из драфта устраивают шоу. На первом дне собрался полный стадион. Было много болельщиков «Нэшвилла», так как драфт проходил именно в этом городе. Также приехали фанаты «Чикаго», потому что их клуб выбрал Коннора Бедарда. Всё супер. Городок маленький, но он живёт хоккеем, игра людям в радость. Когда меня выбрали «Блэкхоукс», мне было неожиданно и приятно. Слов не могу подобрать!

Как мне Америка? На самом деле, классно. В Нью-Йорке есть красивые места, там есть на что посмотреть. Успели посетить Статую Свободы и Таймс-сквер, посмотрели на город сверху с башни Top of the Rock. Прогулялись по Центральному парку. Но не могу сказать, что там всё идеально. Американцы строят из себя крутых, но у них тоже есть свои неприятные моменты в виде грязных улиц, где воняет веществами.

Метро в Нью-Йорке грязное? Да, я там крысу видел. Двоякое, в общем, ощущение. Но мне всё равно понравилось, несмотря на эти минусы. Считаю, что я не зря съездил. Там много красивых мест. Магазины работают, всё есть. Много всего купили», — сказал Канцеров в интервью Allhockey.

18-летний нападающий в прошлом сезоне провёл один матч за «Магнитку» в Континентальной хоккейной лиге. В МХЛ за «Стальных Лис» на счету Канцерова 45 матчей, в которых форвард забросил 27 шайб и отдал 27 результативных передач.