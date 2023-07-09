«Хотел придушить его в первые три месяца». Костин — о работе с Хартли в «Авангарде»

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Клим Костин вспомнил о времени работы с тренером Бобом Хартли в «Авангарде».

«Насколько важную роль сыграл Боб Хартли в карьере? Я бы сказал, что самую важную. После школы Хартли я стал совсем другим хоккеистом. Он научил мелким деталям, которые если постоянно выполняешь, то придёшь к успеху.

Я не обращал внимание на маленькие детали – он учил клюшку так поставить в зоне защиты, коньки так [поставить]. Мне было без разницы. А на самом деле всё состоит из мелочей. Если ты это делаешь – выигрываешь игру. После каждой игры один на один два часа весь матч смотрим. И вот продолжалось до января.

Я приехал [в «Авангард»], он мне говорит: «Чего хочешь?». Я говорю: «Ну, так сейчас выйду, в большинстве вопросы порешаю, чего-нибудь позабиваю и поеду назад – в НХЛ». Он такой: «Без проблем».

Первую игру сыграл, в обороне пару ошибок. Следующая игра – говорит, 13-м [нападающим] переодеваешься. Я говорю: «Не понял, я вроде из НХЛ приехал». Он полностью поменял моё отношение к хоккею. Он научил профессионализму.

Первые три месяца я хотел его придушить. Я ложился спать и думаю: «Вот завтра пойду на тренировку, придушу». После каждой тренировки, после каждой игры он заходит в раздевалку, зовет меня: «Климер, школа». Он называл это школой. Я и Чинахов. Мы сидим по очереди с ним один на один по полтора часа – минимум. Разбираешь смены, каждую смену прогоняет по три раза. Там: «В углу коньки не так развернул, а нужно было так». Говорю: «Блин, да какая разница, я же с шайбой выехал». Он: «Нет, поедешь в НХЛ, там так не получится», — сказал Костин в интервью YouTube-каналу «ЧЕРКАС АТЛАНТ».

Костин является обладателем Кубка Гагарина 2021 года в составе «Авангарда».