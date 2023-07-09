The Athletic: «Рейнджерс» должны выжать из текущего состава всё, что возможно

Журналист Артур Стейпл в статье на сайте The Athletic заявил, что «Нью-Йорк Рейнджерс» не нуждается в усилении в текущее межсезонье.

«Возможно, «Рейнджерс» стоило бы укрепить правый край атаки, но они не могут позволить себе Владимира Тарасенко без некоторых изменений в составе, и это был бы ещё один нападающий старше 30 лет — в этом сезоне у них есть только три форварда младше 30. Сейчас речь идёт больше о том, чтобы вместе с новым тренерским штабом выжать из нынешнего состава всё, что можно», — сказано в статье.

Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде уступил «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3-4 в серии.

Ранее новичок «Нью-Йорк Рейнджерс», голкипер Джонатан Куик высказался о своём партнёре по команде и конкуренте, вратаре Игоре Шестёркине.