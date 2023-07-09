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The Hockey Writers назвал недостатки для «Оттавы» после возможного подписания Тарасенко

The Hockey Writers назвал недостатки для «Оттавы» после возможного подписания Тарасенко
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Журналист Рафаэль Карон на сайте The Hockey Writers назвал главные недостатки для «Оттавы Сенаторз» в возможном подписании Владимира Тарасенко.

«Конечно, у приобретения возрастного свободного агента всегда есть свои недостатки, и Тарасенко — не исключение. Первый риск связан с его постоянными проблемами со здоровьем. Когда он здоров, он может быть отличным снайпером. С момента завоевания Кубка Стэнли Тарасенко лишь дважды сыграл более 60 матчей в сезоне.

Вторым фактором, препятствующим подписанию Тарасенко, может быть то, что у «Оттавы» есть несколько важных контрактов. Его соглашение, вероятно, будет многолетним, близким к среднегодовой стоимости Жиру в размере $ 6,5 млн, что оставит «сенаторам» $ 1 млн под потолком зарплат.

В конце концов, если «сенаторам» удастся обменять Дебринкэта, они должны подписать Тарасенко. Тем не менее это действительно должен быть просчитанный ход. Наличие такого игрока, как он, может усилить игру в атаке, но я не верю, что они могут позволить себе идти на самый большой риск прямо сейчас, учитывая, что у них уже есть несколько игроков, подписанных крупными контрактами», — сказано в статье.

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