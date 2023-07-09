Экс-форвард ЦСКА: будем надеяться, что Федотов оставит большой след в истории армейцев

Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Александр Волчков прокомментировал возвращение голкипера Ивана Федотова в армейский клуб.
«Считаю, что Федотов принял правильное решение. Для состоявшегося спортсмена один сезон — не такая серьёзная потеря, не слишком большой перерыв. Хорошо, что во время службы Федотов поддерживал форму, выходил на лёд, участвовал в турнирах. Это поможет ему адаптироваться и вернуться на свой уровень. Игровое время ему дадут, сезона на возвращение к своей лучшей форме должно хватить. Тем более что главные матчи сезона для ЦСКА начнутся в плей-офф.
Здесь важна и фигура тренера вратарей Сергея Наумова. Он знает, как готовить хоккеистов. В плей-офф вратарь — больше чем половина команды, и каждый сезон Наумов доказывает, что хорошо знает своё дело.
Всем хочется, чтобы Федотов внёс ещё больше своего мастерства в победы ЦСКА, куда его когда-то пригласили и он провёл свой лучший сезон в карьере. Будем надеяться, что Иван оставит большой след в истории ЦСКА», — сказал Волчков в интервью Metaratings.
Ранее бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов рассказал, как может повлиять на игроков ситуация с голкипером Федотовым.
- 9 июля 2023
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