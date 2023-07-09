Майоров — о Федотове: «Филадельфия» понимает, что приглашать его сейчас бесполезно

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров оценил ситуацию с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«Нормально отношусь к тому, что Федотов вернулся в ЦСКА. Главное — ситуация разрешилась. А то ещё два дня тому назад не было известно, где он будет играть. Всё-таки «Филадельфия Флайерз» — не дураки, там понимают, что человек пропустил целый год и бесполезно приглашать его в НХЛ. А так он получит игровую практику в ЦСКА.

Как быстро он сможет вернуться на былой уровень? Даже и не задавайте никому этот вопрос, потому что на него нет ответа. Целый год человек не играл, тут нельзя делать какие-либо прогнозы», — приводит слова Майорова «РИА Новости Спорт».

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига направляла в КХЛ извещение о том, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024.