Костин: в НБА маскот $ 650 тысяч получает, а у меня, игрока НХЛ, $ 750 тысяч было

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Клим Костин рассказал о том, как играл за минимальную зарплату в НХЛ за «Сент-Луис Блюз».
«Говорил в интервью, что готов хоть за тарелку супа в НХЛ остаться? Был молодой. НХЛ – это мечта, конечно. Например, я в том году подписал контракт на $ 750 тысяч с «Сент-Луисом». Минимальный контракт в НХЛ.
Знаю, что маскоты, которые перед играми в НБА прыгают, $ 650 тысяч получают. А у меня, игрока НХЛ, $ 750 тысяч. У нас разница сто тысяч. Там прикол закинули. Есть много игроков в НХЛ, у кого зарплата $ 750 тысяч, но на фотографию выбрали именно меня и вот этого маскота.
Говорят, вот игрок НХЛ и… Закинули, и все мне пишут: «Ха-ха». Я поржал, но всё равно в глубине души ты этим мотивируешься. «Эдмонтон» дал мне шанс, и я буду благодарен им долгое время», — сказал Костин в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».
1 июля 2023 года Костин подписал двухлетнее соглашение с «Детройтом» со среднегодовой зарплатой $ 2 млн.
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