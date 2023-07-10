Светлов: не уверен, что в КХЛ на протяжении 20 минут за матч Бедард выдержал бы уровень

Олимпийский чемпион-1988, чемпион мира — 1986, участник Тренерского совета ФХР Сергей Светлов прокомментировал выбор форварда СКА Матвея Мичкова на драфте НХЛ. Напомним, нападающий был выбран «Филадельфией Флайерз» под седьмым номером.
«Уже говорил о том, что, если отбросить околохоккейные моменты, место Матвея на драфте — первое или второе. У нас в «Сочи» Мичков играл под двадцать минут за матч, многие смены — против первых звеньев лидеров КХЛ, например, «Ак Барса», «Магнитки», ЦСКА и СКА.
При всём уважении к конкурентам Мичкова по драфту, тому же первому номеру Коннору Бедарду, совсем не уверен, что в КХЛ на протяжении 20 минут за матч он выдержал бы уровень. По тем моментам, которые видел, Бедард комфортно себя чувствует в открытом хоккее молодёжных лиг Северной Америки, но в КХЛ другой стиль — более сложный и консервативный, с насыщенной обороной.
В Америке появилась критика Мичкова, его характера? У Матвея есть природный талант, это большое дело, качество избранных. Но есть и резервы, над которыми нужно много работать, что мы в команде детально обсуждали. Не припомню больших мастеров с простыми характерами. Самое главное, что они должны мотивировать на ежедневный рост. Тогда исчезнет любая критика», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.
Ранее Светлов оценил подписание контракта голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.
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