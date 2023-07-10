Канцеров: Мичков — зверь, одарённый парень, я ему немного завидовал

Нападающий системы «Металлурга» Роман Канцеров рассказал о том, с каким чувствами смотрел за выступлениями молодых хоккеистов в КХЛ.
«Что чувствовал в том году, когда видел, что парни моего возраста, вроде Матвея Мичкова, больше играют в КХЛ? Я немного завидовал. Мичков — зверь, одарённый парень. Видел, как играют другие. Но я не зацикливался на этом и продолжал работать. Понимал, что рано или поздно мне дадут шанс. В том году у меня было мало игрового времени. Думаю, что в этом будет побольше», — сказал Канцеров в интервью AllHockey.
Канцеров в прошлом сезоне провёл один матч за «Магнитку» в Континентальной хоккейной лиге. В МХЛ за «Стальных Лисов» на счету Канцерова 45 матчей, в которых форвард забросил 27 шайб и отдал 27 результативных передач.
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