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«Каролина» и «Оттава» по-прежнему заинтересованы в Тарасенко — Гарриоч

«Каролина» и «Оттава» по-прежнему заинтересованы в Тарасенко — Гарриоч
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Североамериканский журналист Брюс Гарриоч заявил, что «Каролина Харрикейнз» и «Оттава Сенаторз» по-прежнему заинтересованы в форварде Владимире Тарасенко.

«Владимир Тарасенко продолжает общение с командами. «Каролина» и «Оттава» — в группе, которая по-прежнему заинтересована в игроке», — написал Гарриоч в своём «твиттере».

Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.

Ранее сайт The Hockey Writers назвал главные недостатки для «Оттавы Сенаторз» в возможном подписании Владимира Тарасенко.

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