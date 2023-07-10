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Дементьев — о ситуации Федотова: нужно усилить контроль за неаккредитованными агентами

Дементьев — о ситуации Федотова: нужно усилить контроль за неаккредитованными агентами
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Агент Алексей Дементьев рассказал, что нужно сделать после истории с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым и контрактом хоккеиста с «Филадельфией Флайерз».

«Сложившаяся ситуация учит нас одному: необходимо усилить контроль за неаккредитованными агентами, работающими на территории России, и их представителями. Аккредитованные специалисты, тем более входящие в Ассоциацию хоккейных агентов, вряд ли пойдут на нарушение и неисполнение обязательств», — сказал Дементьев в интервью RT.

Напомним, ранее заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что лига направляла в Континентальную хоккейную лигу извещение о том, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024.

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