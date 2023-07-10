Экс-форвард клубов КХЛ Игорь Левицкий завершил карьеру игрока в 30 лет
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Нападающий «Звезды» Игорь Левицкий завершил карьеру хоккеиста и приступил к работе в хоккейной школе ЦСКА на должности помощника тренера, сообщает пресс-служба клуба.
30-летний игрок провёл три сезона за «Звезду», отыграв в красно-синей форме 150 матчей. Всего в ВХЛ он провёл 215 матчей и набрал 101 (47+54) очко. Кроме того, на счету Левицкого 222 матча и 58 (30+28) очков в КХЛ, в том числе одна игра за ЦСКА.
Кроме армейского клуба, на счету Левицкого игры за «Атлант», «Спартак», «Сочи» и «Сибирь».
В сезоне-2010/2011 Игорь выступал в главной юниорской лиге Квебека за клуб «Гатино Олимпикс». За 64 матча в QMJHL на счету Левицкого 10 заброшенных шайб и 17 результативных передач с показателем полезности «-6».
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