«Может, ещё ЦСКА его отпустит». Крикунов — о ситуации голкипера Федотова

Экс главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов оценил ситуацию с вратарём ЦСКА Иваном Федотовым.

«НХЛ и КХЛ договорятся и разберутся. Ну и Федотов будет разговаривать. По идее, всегда соблюдали договорённости, если у человека контракт, то его не трогают. Ещё может так получиться, что ЦСКА его отпустит. С другой стороны, тут тоже риск, он год пробыл в армии. Сейчас приедет, и непонятно, заиграет он там или нет. Может быть, лучше год побыть здесь, восстановиться, потому что здесь он точно будет играть. А там может попасть в засаду и пропадёт. НХЛ нормально настроена на наших игроков, на отношение и на всё остальное. Думаю, договорятся.

Не повлияет ли эта ситуация на то, что больше начнут уезжать в НХЛ? Я всегда говорю: я за то, чтобы ребята уезжали. И чем раньше, тем лучше. Они съездят, побудут там, поиграют. Получится пробиться в НХЛ, ну, пусть играет парень, он для этого и тренировался, чтобы попасть в лучшую лигу мира. А не получится — вернуться сюда, будет играть здесь. Ничего страшного в этом нет. У нас много ребят, талантами наша земля не оскудеет. Они же всё равно потом все возвращаются. Сейчас все энхаэловцы здесь: Фёдоров, Жамнов, Дацюк — все здесь. Многие переехали и живут, и оставили эту Америку. Человек свободен жить там, где он хочет, в этом нет ничего такого», — сказал Крикунов в интервью Metaratings.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров оценил ситуацию с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова.