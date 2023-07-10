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ФХР выступила с заявлением о ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова

ФХР выступила с заявлением о ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова
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Федерация хоккея России выступила с заявлением касательно ситуации с контрактом голкипера Ивана Федотова.

«Вратарь Иван Федотов заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» в апреле 2022 года. К исполнению своих контрактных обязательств он не приступил, так как проходил срочную службу в рядах Вооружённых Сил РФ.

По окончании военной службы, летом 2023 года, Федотов подписал контракт с ХК ЦСКА. Новый договор был зарегистрирован в базе Центрального информационного бюро Континентальной хоккейной лиги.

Федерация хоккея России оценивает ситуацию как неоднозначную, требующую детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова — и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в Чемпионате КХЛ.

ФХР как член Международной федерации хоккея будет настаивать на строгом соблюдении Континентальной хоккейной лигой правил международных переходов ИИХФ, так как нарушение регламентов и правил может привести к негативным последствиям для российского хоккея», — сказано в заявлении.

Напомним, ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига направляла в КХЛ извещение о том, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024.

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