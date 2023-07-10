Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с экс-защитником «Металлурга» Кёрраном

Минское «Динамо» объявило о заключении контракта с защитником Коди Кёрраном, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».
В прошлом сезоне 33-летний защитник сыграл за «Металлург» в регулярке 57 матчей, в которых набрал 22 (6+16) очка. В плей-офф на счету Кёррана 11 игр и 5 (0+5) результативных баллов.
Коди Кёрран начинал карьеру в команде «Калгари Кэнакс» из Юниорской хоккейной лиги Альберты (AJHL). В сезоне-2009/2010 он перешёл в «Спрюс Грув Сейнтс», с которым стал чемпионом AJHL. После этого Коди перебрался в команду университета Калгари, цвета которой защищал до 2015 года. Затем он выступал за «Хартфорд Вулфпак» (AHL) и «Гринвилль Свомп Рэббитс» (ECHL), а в сезоне-2016/2017 – за команду «Эсбьорг Энерджи» из Дании, где стал чемпионом страны и лучшим бомбардиром и снайпером лиги среди защитников.
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