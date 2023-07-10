Канадский защитник Калдис пополнит состав минского «Динамо»

Канадский защитник Янни Калдис перейдёт в минское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. С 27-летним хоккеистом достигнута договорённость о подписании контракта.

«Последние три сезона канадец выступал за «Бейкерсфилд Кондорс» в АХЛ. В минувшем регулярном чемпионате: 51 игра, 26 (6+26) очков, показатель полезности «-7». В плей-офф – два матча. Суммарно в лиге: 145 матчей, 68 (13+55) очков.

Также в сезоне-2020/2021 на правах аренды выступал в Австрии за «Дорнбирн»: 34 игры, 13 (2+11) результативных баллов. До этого играл за различные команды в юниорских и студенческих лигах Канады. Добро пожаловать, Янни!» — сказано в сообщении клуба.

Ранее стало известно, что состав «зубров» пополнят Коди Кёрран и Сэм Анас.