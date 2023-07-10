Плющев: если у ФХР возникли вопросы по Федотову, значит, ситуация серьёзная

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил заявление ФХР по поводу контракта Ивана Федотова с ЦСКА.
«Если у ФХР возникли вопросы по этому переходу, значит, ситуация серьёзная. Мы находимся в пространстве, где существуют и этические, и юридические нормы. Само по себе заявление ФХР говорит о том, что многое в подписании ЦСКА Федотова подлежит подтверждению. Это право федерации, которая остаётся субъектом международного хоккея, несмотря на отстранение от турниров.
Не сомневаюсь, что в предстоящем сезоне Федотов будет играть, вопрос лишь — в какой команде. Мне казалось, что ЦСКА с «Филадельфией» всё обсудил, провёл переговоры, достиг компромисса, но, судя по всему, это не так. В любом случае ЦСКА надо было сначала уладить все юридические моменты, соблюсти гласные и негласные договорённости, а уже потом объявлять о переходе», — цитирует Плющева «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что лига направляла в Континентальную хоккейную лигу извещение о том, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024.
- 10 июля 2023
-
14:45
-
14:21
-
14:12
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:51
-
12:25
-
12:18
-
12:00
-
11:54
-
11:23
-
11:01
-
10:22
-
10:05
-
09:41
-
09:18
-
09:06
-
08:46
-
08:22
-
08:08
-
03:34
- 9 июля 2023
-
23:36
-
23:08
-
22:54
-
22:41
-
22:25
-
21:43
-
21:29
-
21:16
-
20:40
-
20:29
-
20:09
-
19:46
-
19:27