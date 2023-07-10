«Трактор» расторг контракт с нападающим Андреем Стасем
Поделиться
Андрей Стась покидает «Трактор». Контракт с форвардом расторгнут по инициативе клуба, сообщает пресс-служба челябинцев.
«Белорусский нападающий пополнил состав чёрно-белых в межсезонье-2021. За «Трактор» Андрей Стась провёл 100 матчей, забросил девять шайб и девять раз ассистировал партнёрам. В сезоне-2021/2022 вместе с командой стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ.
Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Андрея Стася за высокий профессионализм и самоотдачу. Желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба.
Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Стась провёл 705 матчей, в которых забросил 63 шайбы и отдал 96 результативных передач, набрав в общей сложности 159 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июля 2023
-
15:30
-
15:18
-
15:03
-
14:45
-
14:21
-
14:12
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:51
-
12:25
-
12:18
-
12:00
-
11:54
-
11:23
-
11:01
-
10:22
-
10:05
-
09:41
-
09:18
-
09:06
-
08:46
-
08:22
-
08:08
-
03:34
- 9 июля 2023
-
23:36
-
23:08
-
22:54
-
22:41
-
22:25
-
21:43
-
21:29
-
21:16
-
20:40
-
20:29
Партнерский контент