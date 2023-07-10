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«Трактор» расторг контракт с нападающим Андреем Стасем

«Трактор» расторг контракт с нападающим Андреем Стасем
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Андрей Стась покидает «Трактор». Контракт с форвардом расторгнут по инициативе клуба, сообщает пресс-служба челябинцев.

«Белорусский нападающий пополнил состав чёрно-белых в межсезонье-2021. За «Трактор» Андрей Стась провёл 100 матчей, забросил девять шайб и девять раз ассистировал партнёрам. В сезоне-2021/2022 вместе с командой стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ.

Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Андрея Стася за высокий профессионализм и самоотдачу. Желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба.

Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Стась провёл 705 матчей, в которых забросил 63 шайбы и отдал 96 результативных передач, набрав в общей сложности 159 очков.

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