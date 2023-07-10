Московское «Динамо» рассталось с 20-летним защитником
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Защитник Владислав Чуркин покинул московское «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.
«Чуркин перешёл в динамовскую молодёжную команду в сезоне-2021/2022. Всего в МХЛ игрок обороны провёл 216 игр и набрал 68 (16+52) очков. В КХЛ защитник дебютировал в сезоне-2022/2023 и сыграл один матч. Благодарим Владислава за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении клуба.
В прошлом сезоне 20-летний хоккеист сыграл в регулярке за МХК «Динамо» 47 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 25 результативных передач, набрав в общей сложности 31 очко с показателем полезности «+14». В плей-офф МХЛ на счету Владислава восемь матчей и 7 (1+6) результативных баллов.
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